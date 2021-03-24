Автобус наехал на пешехода на Планерной улице

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Автобус № 959 сбил пешехода на Планерной улице в столице. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта.

Авария произошла в районе дома 7. По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неположенном месте, он госпитализирован.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, детали аварии уточняются.

Ранее сообщалось, что двух женщин сбил автомобиль после столкновения с другой машиной на севере Москвы. В ходе аварии, произошедшей на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда, обе пострадавшие скончались.