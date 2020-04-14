Подозреваемого в краже 600 тыс с карты родственника задержали в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в краже денег с банковской карты родственника, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

В полицию с заявлением о похищении 600 тысяч рублей обратился 62-летнй мужчина. В результате проверки был задержан 39-летний родственник потерпевшего.

"Мужчина помог заявителю настроить в его телефоне мобильное приложение одного из банков. Узнав конфиденциальные данные, злоумышленник периодически переводил денежные средства на свою карту и тратил на личные нужды", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.

Отмечается, что украденные средства мужчина успел потратить.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о краже. Фигурант дела был отпущен под подписку о невыезде.

Ранее полиция задержала подозреваемых в вымогательстве у мужчины 500 тысяч рублей. Оказалось, что злоумышленники узнали о том, что потерпевший получил крупную сумму денег от продажи своей квартиры, и решили завладеть этими средствами.