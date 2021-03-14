Автомобиль наехал на препятствие на МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль наехал на препятствие на внешней стороне 76 километра МКАД. Об этом сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

В результате происшествия перед развязкой с Ленинградским шоссе образовался затор. Движение затруднено на 0,8 километра.

Ранее в Зеленограде произошла серьезная авария. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и машина ударилась об опору освещения. В результате ДТП автомобиль разорвало надвое, водитель погиб.

Также сообщалось, что три автомобиля столкнулись на МКАД. Из-за случившегося движение на было затруднено. Затор растянулся на 1,9 километра. Автомобили следовали по трем полосам.