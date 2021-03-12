Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на Московском малом кольце

15:35
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ДТП с участием трех автомобилей произошло на трассе А107 (Московское малое кольцо) в Московской области. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Подмосковью.
"Днем 12 марта на 18-м километре автодороги А107 произошло ДТП с участием трех машин. Водитель грузовой бетономешалки не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось на две легковые машины: Volkswagen и Peugeot", – говорится в сообщении.
Как уточняется, водитель бетономешалки погиб, два человека из легкового автомобиля получили различные травмы.
На месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Шмитовского проезда.
До этого авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла в Лефортовском тоннеле, пострадали три человека.
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