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Общество

18:08

Число заболевших коронавирусом в России за сутки увеличилось на 14 человек

происшествия общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Число заболевших коронавирусом в России за сутки увеличилось на 14, до 59 человек, сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции у граждан РФ, девять – в Москве, один в Московской области, один в Санкт-Петербурге, два в Кемеровской области, один в Калиниградской области", – приводит сообщение штаба Агентство "Москва".

По данным эпидемиологического расследования установлено, что заразившиеся посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

В настоящий момент в Москве действует режим повышенной готовности. Кроме того, в столичных образовательных учреждениях производят ежедневный замер температуры тела. Школьников, которые вернулись из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на домашнее обучение.

Кроме того, в столице отменены все массовые мероприятия, на которых численность участников превышает показатель в 5 тысяч человек. Аналогичные меры введены и в Московской области.

Первые случаи заражения коронавирусом были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

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