Пилоты Boeing 737 MAX сообщали о проблемах с 2017 года

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У экипажей Boeing 737 MAX 23 раза возникали проблемы с самолетом. Это следует из отчетов информационной системы авиационной безопасности (ASRS), сообщает телеканал CNN.

Большинство заявлений классифицировали как "менее серьезные". Однако в двух случаях речь шла о неожиданном снижении самолета, в одном – о внезапном наборе высоты.

Еще один пилот жаловался на проблемы с выравниванием самолета на неправильной высоте. В некоторых отчетах пилоты не уточняли конкретную модель 737 MAX.

10 марта пассажирский Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение недалеко от города Дебре-Зейт. На борту находились 157 человек, в том числе восемь членов экипажа.

Это уже вторая авиакатастрофа с самолетом модели Boeing 737 MAX за последнее время. В конце октября прошлого года потерпел крушение такой же самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, погибли 189 человек.

Небо для Boeing 737 MAX ранее закрыли в США, Китае и странах Евросоюза. 14 марта полеты этих самолетов запретили и в России.

ASRS является добровольной конфиденциальной системой отчетности Федерального авиационного управления США (FAA). С ее помощью пилоты и другие члены экипажа могут конфиденциально сообщать о промахах и неполадках в интересах повышения безопасности полетов.