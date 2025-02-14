Самолет госсекретаря США Рубио после вылета вернулся на авиабазу по техпричинам

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Самолет с госсекретарем США Марко Рубио, вылетевший в Мюнхен, был вынужден вернуться обратно на авиабазу в Мэриленд "по техническим причинам". Об этом сообщает CBS News.

Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс отметила, что воздушное судно благополучно приземлилось на авиабазу. Рубио намерен продолжить свой полет в Германию и на Ближний Восток на другом самолете. Подробности инцидента не раскрываются.

Рубио примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. На ней он, в частности, планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Госсекретарь подчеркивал, что вопрос урегулирования украинского конфликта станет главным на предстоящей конференции. Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп наметил "широкий путь вперед" и хочет, чтобы конфликт на Украине закончился.