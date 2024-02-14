Защита обжаловала приговор администраторам телеграм-канала "Тушите свет"

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Сторона защиты обжаловала приговор, вынесенный коммерческому директору журналиста и телеведущей Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Это следует из карточки дела.

Согласно ей, апелляцию на обвинительный приговор подали еще в день его оглашения, 12 февраля. Однако адвокат Романовского Дмитрий Малютов рассказал РИА Новости, что сторона защиты еще не получала текст приговора. Подробную жалобу адвокаты планировали подать сразу после ознакомления с ней.

Информацию об обжаловании приговора фигурантам дела Хамовнический суд Москвы подтвердил ТАСС.

Суханова задержали в Москве 25 октября 2022 года. Позже по этому же делу был арестован Романовский (Кузьмин). 7 ноября того же года третьим подозреваемым по делу о вымогательстве стал Бигаев.

По версии стороны обвинения, Суханов, Кузьмин и Бигаев вымогали у Чемезова 11 миллионов рублей за удаление постов в телеграм-канале и установку блока на негативные новости, связанные с главой "Ростеха".

12 февраля суд в Москве приговорил Суханова к 7,5 года колонии, Романовского и Бигаева – к 7 годам тюремного заключения. При этом прокуратура ранее запросила для обвиняемых до 8 лет лишения свободы по делу о вымогательстве.

Собчак на заседании не присутствовала, позже объяснив это просьбой самого Суханова. Чемезова и его представителей также не оказалось на вынесении приговора.

