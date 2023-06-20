Московский суд оставил в СИЗО директора Собчак Суханова и экс-главреда Tatler Романовского

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Суд Тверского района продлил до 14 июля срок содержания под стражей коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала "Татлер" Ариана Романовского (по паспорту Кузьмин), а также журналиста Тамерлана Бигаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Все трое обвиняются в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

"Суд продлил срок содержания под стражей в отношении Суханова, Кузьмина и Бигаева до 14 июля", – сказала представитель суда.

Отмечается, что на данный момент следственные действия по уголовному делу завершены. Сообщается, что стороны были ознакомлены с материалами, в ближайшее время они будут переданы на утверждение в прокуратуру.

Ранее Тверской суд продлил до 24 июня арест Суханову, Романовскому и Бигаеву. Их обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у главного исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова за удаление информации о нем из телеграм-канала "Тушите свет".

Главным подозреваемым по делу о вымогательстве является журналист Тамерлан Бигаев. Суд арестовал подозреваемых 26 октября 2022 года.

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