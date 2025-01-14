Дрейфовавшему в Охотском море Пичугину не предъявлено обвинение

Фото: телеграм-канал "Правительство Магаданской области"

Дрейфовавшему в Охотском море два месяца россиянину Михаилу Пичугину не предъявили обвинение из-за гибели его родных, передает РИА Новости со ссылкой на восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"13 августа 2024 года <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ по факту безвестного отсутствия Пичугина М., Пичугина С. и несовершеннолетнего Пичугина И. По уголовному делу в качестве свидетеля допрошен Пичугин М.", – пояснили в ведомстве.

9 августа братья Пичугины вместе с 15-летним сыном одного из них отправились в путешествие на катамаране "Байкат". Они стартовали от мыса Перовского в Хабаровском крае и планировали добраться до города Оха в Сахалинской области, пройдя через Сахалинский залив.

Вскоре связь с судном была потеряна. 14 октября лодку обнаружили в Охотском море недалеко от села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. Погибли родной брат Пичугина Сергей и его племянник Илья.

Выживший участник путешествия предположил, что у катамарана мог сломаться двигатель, из-за чего он потерял управление. По словам Пичугина, его родственники скончались от истощения. Сам он потерял около 50 килограммов веса.