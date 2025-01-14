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14 января, 07:40

Происшествия

Девушка погибла при столкновении автомобиля с мачтой освещения в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Автомобиль BMW столкнулся с мачтой освещения на улице Чертановской в Москве. В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля – девушка 2005 года рождения. О происшествии сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 28-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля, не имеет водительского удостоверения. В какой-то момент он не справился с управлением и совершил столкновение с мачтой освещения.

Прокуратура Южного административного округа взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП, а также принятие в отношении водителя процессуального решения.

Ранее автобус выехал на полосу встречного движения на улице Капотня в Москве, где столкнулся с такси. В результате ДТП пострадали три человека – двое взрослых и один ребенок.

Еще одна авария с пятью автомобилями произошла до этого на МКАД. При столкновении погиб мужчина. Прокуратура занимается установлением всех обстоятельств дорожного инцидента.

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