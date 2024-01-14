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Ответственность за гибель американского журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме лежит на Белом доме, считает официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что киевский режим, виновный в смертельных пытках над журналистом, будет нести ответственность за свою "неонацистскую сущность". Однако, по ее мнению, главным виновником в данной ситуации является Белый дом.

"Могли ли в Белом доме, в Госдепартаменте, Конгрессе США не знать о ситуации с их гражданином и журналистом? Не могли, потому что ведущие американские общественные деятели неделями привлекали внимание к этому случаю, конкретно его описывали, – все было бесполезно", – высказалась она в эфире "России-1".

Ранее журналист Такер Карлсон сообщил, что Лира умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за преступление, связанное с критикой правительства президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, в Белом доме знали о пытках блогера, однако не предпринимали никаких действий, несмотря на его гражданство США.

Блогер был арестован на Украине в мае 2023 года. Служба безопасности страны тогда объяснила арест поддержкой им России.