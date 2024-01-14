В Wildberries заявили о планах открыть новый сортировочный центр в Петербурге после пожара

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Компания Wildberries после пожара на складе в Санкт-Петербурге планирует открыть новый сортировочный центр. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

"В течение двух недель заработают новые площади сортировочного центра в Санкт-Петербурге", – сообщили агентству.

Как пояснили в компании, подобное решение позволит быстрее вернуться к работе в регионе и наладить поставки товаров. При этом точную дату открытия и адрес будущего сортировочного центра не раскрыли.

Более того, с 15 января компания планирует начать процесс возмещения средств продавцам, чьи товары пострадали при пожаре на складе. Компенсации начнут выплачивать после завершения процедуры оценки ущерба.

"Размер компенсации посчитают так, как если бы товар был продан 13 января", – пояснили в компании, отметив, что пострадавшие при ЧП товары не попадут к покупателям.

Пожар произошел на складе Wildberries, расположенном в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на Московском шоссе, дом 153, утром 13 января. Площадь возгорания сперва составила тысячу квадратных метров, а потом увеличилась до 50 тысяч.

Локализовать возгорание удалось на площади в 70 тысяч квадратных метров. В результате произошедшего никто из сотрудников центра не пострадал, они успели эвакуироваться из горящего объекта.

МЧС РФ рассматривает три версии пожара на складе компании в Санкт-Петербурге. В свою очередь, глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить после пожара уголовное дело.



Ущерб от пожара на складе Wildberries в Петербурге оценили в 10 млрд рублей