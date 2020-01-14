Полиция проверяет информацию о нападении на подростка в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сотрудники полиции проверяют информацию о нападении на подростка в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

Уточняется, что 17-летнего юношу доставили в больницу с тяжелыми травмами. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану затылка. Молодой человек рассказал, что его избил неизвестный.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы женщина поссорилась с мужем и ударила его ножом. После этого подозреваемая вызвала полицию. Инцидент произошел в квартире на улице Москворечье в ночь на 12 января. Безработную женщину 1990 года рождения задержали. Возбуждено уголовное дело.

Также стало известно о задержании подозреваемых в нападении на главного бухгалтера крупной IT-компании. Пострадавшую женщину несколько раз ударили ножом в шею и грудь.

