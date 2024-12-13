13 декабря, 04:23Происшествия
Открытое горение на складе в Новосибирске ликвидировано
Фото: МЧС России
Открытое горение на складе в Новосибирске было ликвидировано. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
О пожаре в Новосибирске стало известно вечером 12 декабря. Изначально площадь возгорания составляла 3 000 квадратных метров, однако пожар стремительно распространился из-за сильного ветра. Кроме того, на складе частично обрушилась крыша.
Огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади в 5 000 "квадратов". Пожар тушат 98 пожарных и 30 единиц техники, для бесперебойной подачи воды привлечен пожарный поезд.
Специалисты проводят замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, разведку с воздуха осуществляют при помощи беспилотников.
Склад в Новосибирске загорелся на площади 5 тыс "квадратов"