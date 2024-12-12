Пожар на складе в Новосибирске локализован на площади 5 000 квадратных метров

Фото: МЧС России

Пожар в Новосибирске на производственно-складском здании был локализован на площади в 5 000 "квадратов". Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

Там добавили, что пожарные не дали распространиться огню на два административных корпуса, пристроенных к горящему зданию.

Для бесперебойной подачи воды был привлечен пожарный поезд. В горящем здании, в том числе, находились пластиковые изделия, для проведения замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе направлены специалисты.

На месте работают 98 пожарных и 30 единиц техники, разведку с воздуха производят с помощью беспилотников.

О пожаре в Новосибирске стало известно вечером 12 декабря. Изначально площадь возгорания составляла 3 тысячи "квадратов", однако огонь быстро распространился из-за сильного ветра. Кроме того, на складе частично обрушилась крыша.

