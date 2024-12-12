12 декабря, 23:10Происшествия
Пожар на складе в Новосибирске локализован на площади 5 000 квадратных метров
Фото: МЧС России
Пожар в Новосибирске на производственно-складском здании был локализован на площади в 5 000 "квадратов". Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
Там добавили, что пожарные не дали распространиться огню на два административных корпуса, пристроенных к горящему зданию.
Для бесперебойной подачи воды был привлечен пожарный поезд. В горящем здании, в том числе, находились пластиковые изделия, для проведения замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе направлены специалисты.
На месте работают 98 пожарных и 30 единиц техники, разведку с воздуха производят с помощью беспилотников.
О пожаре в Новосибирске стало известно вечером 12 декабря. Изначально площадь возгорания составляла 3 тысячи "квадратов", однако огонь быстро распространился из-за сильного ветра. Кроме того, на складе частично обрушилась крыша.
Склад в Новосибирске загорелся на площади 5 тыс "квадратов"