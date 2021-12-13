Устроивший подрыв в Серпуховском монастыре скончался – СМИ

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Напавший на православную гимназию при Серпуховском монастыре скончался от полученных ран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Московском патриархате.

При этом отмечается, что других серьезно пострадавших нет.

ЧП произошло около 08:00 на улице Октябрьской, доме 40. В МВД рассказали, что взрыв устроил выпускник православной гимназии. По некоторым данным, причиной подрыва мог стать конфликт молодого человека с другими воспитанниками и учителями.

В прокуратуре сообщили о двух пострадавших. При этом уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что в результате ЧП пострадали 10 детей, также ранения ранения получил 18-летний злоумышленник.

