Спасатели обнаружили тело последнего погибшего при ЧП на шахте "Листвяжная"

Фото: МЧС России/ТАСС

Спасатели нашли тело последнего погибшего при аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилев в своем телеграм-канале.

"Горноспасатели ВГСЧ МЧС России поднимают тело последнего погибшего шахтера на шахте "Листвяжная", – рассказал Цивилев.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области произошло задымление. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

Заведено два уголовных дела. Материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета. Директора шахты, его заместителя, начальника участка и двоих сотрудников Ростехнадзора арестовали.