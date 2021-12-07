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Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
Горноспасателям осталось обследовать менее километра выработок в шахте "Листвяжная", где 25 ноября произошла авария. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает ТАСС.
"Необследованными остаются 890 метров горных выработок", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что выполнение комплекса мероприятий по проветриванию аварийного участка и улучшение газовой атмосферы позволили горноспасателям провести разведку ранее необследованных горных выработок для поиска погибших шахтеров.
25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области произошел взрыв. По последним данным, жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.
Заведено два уголовных дела. Материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета. Директора шахты, его заместителя, начальника участка и двоих сотрудников Ростехнадзора арестовали.
"Специальный репортаж": "в шахте"
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