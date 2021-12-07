Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу

Горноспасателям осталось обследовать менее километра выработок в шахте "Листвяжная", где 25 ноября произошла авария. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает ТАСС.

"Необследованными остаются 890 метров горных выработок", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что выполнение комплекса мероприятий по проветриванию аварийного участка и улучшение газовой атмосферы позволили горноспасателям провести разведку ранее необследованных горных выработок для поиска погибших шахтеров.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области произошел взрыв. По последним данным, жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

Заведено два уголовных дела. Материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета. Директора шахты, его заместителя, начальника участка и двоих сотрудников Ростехнадзора арестовали.

