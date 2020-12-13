Пожар в центре Москвы локализован

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Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в центре Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

Уточняется, что всего было эвакуировано 20 жильцов. В настоящее время пожар, площадь которого составила около 150 квадратных метров, локализован.

Пожар произошел в жилом доме 1917 года постройки. Возгоранию был присвоен 2-ой ранг сложности. Огонь распространился на чердак.

Ранее сообщалось о возгорании в жилом доме в Подмосковье. Огонь охватил дом барачного типа в поселке Светлые Горы. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

