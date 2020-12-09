Пожар охватил жилой дом в Подмосковье

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар произошел в жилом доме в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС.

По данным пресс-службы регионального главка МЧС, огонь охватил дом барачного типа в поселке Светлые Горы. В данный момент пожарным удалось локализовать возгорание.

"Площадь (возгорания. - Прим. Ред.) составляет 360 квадратных метров", – рассказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что из здания удалось эвакуировать 10 человек. Информации о погибших и пострадавших в результате пожара не поступало.

В МЧС добавили, что пожарные продолжают тушение возгорания.

Ранее пожар произошел в многоэтажном высотном здании по адресу Котельническая набережная, дом 1/15. На месте происшествия наблюдался слабый белый дым.

Сообщалось, что пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности. Позднее возгорание удалось потушить.