Пожар в высотке на Котельнической набережной ликвидировали

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Пожар в высотном здании на Котельнической набережной в центре Москвы удалось потушить. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Известно, что возгорание происходило в мусорокамере на первом этаже здания.

"В ходе разведки пожарными было обнаружено и ликвидировано загорание", – подтвердили в МЧС.

В результате пожара никто не пострадал. Площадь случившегося возгорания не уточняется.

В МЧС отметили, что обстановка на месте происшествия спокойная.

Пожар произошел в многоэтажном высотном здании по адресу Котельническая набережная, дом 1/15. На месте происшествия наблюдался слабый белый дым.

Сообщалось, что пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности.