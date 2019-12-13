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Москва 24

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Происшествия

12:24

Отец подтвердил смерть ребенка, который ждал операции у Каабака

происшествия дети

Фото: телеграм-канал Mash

Умер еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак. Информацию о смерти Москве 24 подтвердил отец мальчика, который находился с ним в столице.

По словам мужчины, 11-месячного мальчика готовили к операции. Трансплантация планировалась на февраль.

Информацию также подтвердили в министерстве здравоохранения РФ. В ведомстве подчеркнули, что ребенок лежал в детской городской клинической больнице святого Владимира и скончался из-за осложнений, не связанных с основным заболеванием.

Его брат-близнец также нуждается в пересадке. Он был эвакуирован из Южно-Сахалинска в Москву 3 декабря, где проходит плановая подготовка к операции по пересадке почки.

Ранее операции по пересадке почки не дождалась девочка. В Минздраве сообщили, что она умерла от пневмонии.

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей уволил Михаила Каабака, который проводит операции по пересадке почек грудным детям весом менее 10 килограммов. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что он не единственный специалист в РФ, который делает такие операции, но выразила готовность с ним встретиться.

После встречи стало известно, что Каабак и уволенная вместе с ним Надежда Бабенко останутся работать в НМИЦ.

Директор НМИЦ здоровья детей Андрей Фисенко заявил, что операции по родственной трансплантации запланировали на первые числа января. В частности, к этому времени будет завершена вакцинация детей, которая является обязательным условием перед трансплантацией.

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