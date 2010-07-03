Скворцова опровергла информацию СМИ о 75 нуждающихся в пересадке почки детях

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Министр здравоохранения Вероника Скворцова опровергла информацию СМИ о нуждающихся в пересадке почки в стране 75 детях. По ее словам, сегодня это 25 детей.

"Перечень этих детей с подробными данными по ним – не 75, как где-то в прессе прозвучало, а 25 человек. Младшие – 2017 года рождения, которым 2 года 8 месяцев и 2 года 9 месяцев. Всего 25 детей", – цитирует министра Агентство "Москва".

Она уточнила, что 20 из них старше трех лет. Кроме того, Скворцова добавила, что берет под личный контроль их обеспечение необходимым лечением.

"Все они приглашаются в наши центры, которые лицензированы к трансплантации органов у детей и прежде всего в наш Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова. У всех будет проведено консультативное подтверждение сегодняшнего статуса и проведено в полном объеме все необходимое лечение", – подчеркнула она.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что из НМИЦ здоровья детей уволен врач-трансплантолог Михаил Каабак. Он единственный в России проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов. Уволена также его коллега Надежда Бабенко.

По данным СМИ, в настоящее время 75 детей в медцентре ожидают операции по пересадке почки, но некоторых из них отправляют домой или в другие учреждения. Позднее в пресс-службе центра увольнение врачей подтвердили и пояснили, что они работали в НМИЦ на условиях внешнего совместительства и были оформлены на 0,25 ставки в должности

Для сохранения постоянного кадрового потенциала руководство НМИЦ приняло на работу основного сотрудника на полный рабочий день. Наличие внешних совместителей стало ненужным. В центре также обратили внимание, что программа трансплантации в НМИЦ здоровья детей продолжает работать, помощь пациентам оказывается в полном объеме.