Каабак и директор НМИЦ здоровья детей Фисенко обсудили вопрос о трудоустройстве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Директор НМИЦ здоровья детей Андрей Фисенко провел встречу с трансплантологом Михаилом Каабаком, сначала уволенным, а позже по поручению главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой вновь принятым на работу.

"Каабаку была предложена должность руководителя группы трансплантологов. Мы обсудили этапы госпитализации и сроки оперативных вмешательств", – цитирует Фисенко Агентство "Москва".

По его словам, от проведения трансплантаций в декабре Каабак отказался, поставив центр в известность о необходимости проведения в рамках подготовки к трансплантации биопсии почки 10 детям.

Операции по родственной трансплантации запланировали на первые числа января. В частности, к этому времени будет завершена вакцинация детей, что является обязательным условием перед трансплантацией.

По его словам, Каабак сообщил, что еще одной площадкой для выполнения трупных трансплантаций почек является Морозовская больница.

Вопрос по оказанию медпомощи 10-месячному ребенку с Сахалина стороны обсудили отдельно. Сейчас угрозы для ребенка, которого из-за малого веса согласился оперировать только Каабак, нет. Он находится под наблюдением в Российской детской клинической больнице (РДКБ).

Михаил Каабак – единственный в России трансплантолог, который проводит пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов. Ситуация с его увольнением вызвала широкий общественный резонанс.