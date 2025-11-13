Состояние пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика стабилизировалось

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

Состояние мальчика, пострадавшего при взрыве в подмосковном Красногорске, стабилизировалось. Об этом заявила директор Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко в видео, опубликованном в телеграм-канале областного Минздрава.

По ее словам, ребенок спит после седации, так как перевязка проходила под наркозом. Гемодинамические показатели стабильные, признаков воспалительного процесса в ране нет. С мальчиком постоянно находится его мама, добавила Шаповаленко.

Об инциденте стало известно 11 ноября. Ребенок возвращался домой, когда заметил рядом с детской площадкой коробку с примотанной к ней 10-рублевой купюрой. После того как он поднял находку, произошел взрыв.

Мальчику оторвало несколько пальцев на руке, его госпитализировали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

По данным следствия, детонация была вызвана взрывным устройством, мощность которого составила около 10 граммов в тротиловом эквиваленте.