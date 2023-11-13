Человек пострадал после сброса взрывного устройства с БПЛА в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Человек был ранен в результате сброса взрывного устройства с украинского дрона в Курской области. Глава региона Роман Старовойт рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Недалеко от села Попово-Лежачи Глушковского района с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. К сожалению, один человек получил осколочные ранения. В состоянии средней степени тяжести мужчину доставили в Глушковскую ЦРБ", – говорится в его публикации.

Губернатор заверил, что медики предоставляют пострадавшему всю необходимую помощь.

Ранее украинский беспилотник атаковал маслодельный комбинат в городе Суджа Курской области. По словам Старовойта, на предприятие с БПЛА сбросили около трех кассетных боеприпасов, из которых два снаряда взорвались и повредили производственные бочки, а также подземный склад с продукцией.

До этого обстрелу с украинской стороны подверглось село Дарьино в Курской области. На территории сельскохозяйственного предприятия были повреждены емкости для хранения удобрений. Пострадавших не было.



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