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09 ноября, 08:54

Происшествия

ВСУ сбросили три кассетных боеприпаса на маслодельный комбинат в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Украинский беспилотник атаковал маслодельный комбинат в городе Суджа Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, на предприятие с украинского БПЛА сбросили около трех кассетных боеприпасов, из которых два снаряда взорвались и повредили производственные бочки, а также подземный склад с продукцией. Глава региона добавил, что последний боеприпас не разорвался, поэтому его обезвреживанием теперь займутся саперы.

"К счастью, пострадавших нет. Не приближайтесь к обломкам и не трогайте их! Сообщить о находке нужно по телефону 112", – заключил он.

8 ноября Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли три района Курской области. Отмечается, что четыре снаряда разорвались в селе Успеновка Кореневского района. Пострадавших нет, однако повреждения зафиксировали в трех домовладениях: в одном повреждены окна, в остальных – ворота и забор.

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