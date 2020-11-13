Мужчина украл с работы телефон и компьютеры на 740 тыс рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице полицейские задержали подозреваемого в краже техники из офиса на 740 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

"В полицию поступило заявление от 29-летнего мужчины, представителя одной из организаций, расположенных на Пресненской набережной, о краже имущества из офиса. Установлено, что неизвестный похитил из офиса организации семь портативных компьютеров и мобильный телефон, после чего скрылся", – говорится в сообщении.

Полицейским удалось задержать 24-летнего подозреваемого на улице Радио. Как выяснилось, мужчина работал в этой фирме. В тот момент, когда в офисе никого не было, он украл технику.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

Ранее сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже дорогих сумок у жительницы столицы. Им оказался 22-летний безработный.

Также сообщалось о неизвестных, которые украли украшения из квартиры пенсионерки в центре Москвы. Общая сумма материального ущерба составила 900 тысяч рублей.