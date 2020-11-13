Столичная полиция задержала мужчину по делу о мошенничестве с недвижимостью

14:38
Фото: скриншот видео 77.мвд.рф
Столичные полицейские задержали подозреваемого в многомиллионном мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщает сайт "МВД Медиа".
Оперативники получили информацию об объявлениях о продаже квартир по заниженной стоимости, которые мужчина размещал на популярных сервисах в интернете.
"Своим потенциальным клиентам злоумышленник обещал помочь получить субсидию на приобретение квартир из жилого фонда города Москвы. В этом ему якобы должны были содействовать знакомые в органах власти", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Граждане заключали договор с подконтрольными злоумышленнику фирмами на оказание юридических услуг по сопровождению сделок о выкупе квартир. После этого мужчина переставал выходить на связь или обвинял клиентов в нарушении условий сделки.
По словам Ирины Волк, общая сумма ущерба составила более 750 миллионов рублей.
"Правоохранители провели девять обысков, в ходе которых изъяли поддельные удостоверения, спецпропуска, а также другие предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу", – добавила официальный представитель.
В настоящий момент мужчина заключен под стражу.
В конце мая был арестован адвокат Сергея Щербакова, обвиняемого в аферах с недвижимостью на 250 миллионов рублей. Всего по уголовному делу задержаны шесть человек.
Щербаков входил в преступную группу во главе с бизнесменом Рафаэлем Хамидуллиным и адвокатом Фаилем Садретдиновым. Аферисты по поддельным документам захватывали недвижимость в Москве и похищали деньги с банковских вкладов.
Также в Москве задержали мужчину за мошеннические схемы с имуществом умерших граждан. В июле 2018 года злоумышленники написали поддельное завещание от имени скончавшегося гражданина, в котором якобы передавалось право на имущество одному из соучастников организации.
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