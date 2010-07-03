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Происшествия

09:40

Самолет "Полярных авиалиний" вернулся в аэропорт Якутии с неубранным шасси

происшествия транспорт

Фото: ТАСС/Светлана Павлова

Самолет Л-410 авиакомпании "Полярные авиалинии", который выполнял рейс Маган-Хандыга-Оймякон-Маган, вернулся в аэропорт вылета в Якутии из-за неубранной стойки шасси. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

"После взлета с аэродрома Магана, в связи с неуборкой передней стойки шасси, командир воздушного судна принял решение вернуться в аэродром вылета. В 10:14 (04:14 мск) экипаж произвел благополучную посадку в аэропорту", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на борту находились девять пассажиров и два члена экипажа. Никто не пострадал.

Отмечается, что пассажиров в пункт назначения доставит резервное судно в четверг. По факту произошедшего проводится проверка.

В конце октября в аэропорту Нового Уренгоя лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Ямал" при посадке столкнулся с птицей. Самолет выполнял рейс из Москвы. В результате инцидента оказался поврежден носовой обтекатель метеолокатора воздушного судна. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

А за несколько дней до этого самолет "Победы" рейса Москва – Братислава вернулся в аэропорт Внуково. На разбеге в левый двигатель попала птица. В связи с этим командир "Победы" оперативно принял решение о возврате на место стоянки. Борт заменили на резервный.

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