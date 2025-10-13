Минздрав Словакии: 7 человек находятся в тяжелом состоянии после столкновения поездов

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Polícia SR – Košicky kraj

Семь человек находятся в тяжелом состоянии после столкновения двух пассажирских поездов в Словакии. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения республики Камил Шашко. Его слова передает РИА Новости.

Еще 14 граждан получили ранения средней тяжести, а 70 – легкие травмы. В общей сложности, как уточнили в ведомстве, пострадал 91 человек.

Два встречных экспресс-поезда столкнулись перед туннелем на востоке Словакии 13 октября. Инцидент произошел возле деревни Яблонов-над-Турне в районе города Рожнява.

По предварительным данным, причиной ЧП могла стать невнимательность машиниста одного из составов. На месте задействованы все подразделения Интегрированной спасательной системы, а также сотрудники полиции, которые координируют работу экстренных служб.

