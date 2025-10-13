Полигон ТБО загорелся в Приморье на площади 4 тысячи "квадратов"

Фото: 123RF/svglass

Полигон с твердыми бытовыми отходами (ТБО) загорелся в Находкинском городском округе Приморского края. Площадь пожара составляет 4 тысячи квадратных метров, сообщила Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

К тушению огня привлечены 10 человек и 6 единиц техники. Отмечается, что организация, эксплуатирующая полигон, не приняла никаких мер по недопущению возгорания отходов.

Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту пожара. Сотрудники ведомства выясняют причины возгорания.

Ранее пожар на площади около 1 тысячи квадратных метров произошел на территории владивостокского полигона твердых бытовых отходов. Прибывшие на вызов пожарные обнаружили несколько очагов огня.

К некоторым из них огнеборцы не смогли добраться из-за отсутствия проездов. Для ликвидации пожара привлекли тяжелую технику экологического оператора. Позже сообщалось, что площадь источника задымления на горящем полигоне достигла почти 3,5 тысячи квадратных метров.