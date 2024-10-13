Посольство РФ: эвакуация тел погибших в Непале альпинистов возможна не ранее 16 октября

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Сложные погодные условия на данный момент не позволяют эвакуировать тела погибших российских альпинистов с горы Дхаулагири в Непале. По предварительным данным погода улучшится только к середине недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России.

Так, в воскресенье, 13 октября, вылететь за телами альпинистов не удалось из-за очень сильного ветра. Ближайшая дата, когда погодные условия позволят свершить такой вылет, – 16 октября.

В свою очередь спортивно-туристский клуб путешественников "Пенза", членом которого был один из погибших, опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" пост о том, что трое российских альпинистов Владимир Котляр, Денис Алексенко и Артем Ценцевицкий в настоящий момент остаются в Катманду, чтобы принять участие в эвакуации тел.

"Ситуация на Дхаулагири. Непальская турфирма, помогавшая организовывать экспедицию, заявила, что в ближайшие дни погода нелетная", – указали представители клуба.

О пропаже альпинистов на горе Дхаулагири стало известно 6 октября. Группа отправилась на восхождение примерно в 06:00. В последний раз они выходили на связь в 11:00, после чего связь с ними была потеряна.

Позже спасатели обнаружили тела погибших на высоте 7 100 метров. Российское посольство в Непале подтвердило информацию об их гибели. По мнению спасателей, альпинисты могли сорваться с высоты 7 600 метров. Спустя время стало известно, что они поднимались на восьмитысячник без кислорода.