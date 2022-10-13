Подстанция в курском поселке повреждена из-за обстрелов со стороны ВСУ – губернатор

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил о повреждении из-за обстрелов ВСУ подстанции в поселке Попово-Лежачи, обесточены два населенных пункта. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, было зафиксировано не менее 15 прилетов в результате очередной атаки со стороны Украины поселка Теткино и примыкающего к нему села Попово-Лежачи.

"Серьезно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда. <...> Дал все необходимые поручения для восстановления энергоснабжения. Ремонтные бригады уже прибыли на место для ликвидации последствий обстрела", – говорится в публикации.

Ранее Старовойт сообщил об обстреле села Гордеевка. В результате атаки украинских войск никто не пострадал. При этом повреждения получили три дома. Он уточнил, что сильнее других разрушен дом жительницы, которая только 5 октября получила компенсацию за погибшую во время обстрела корову.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Губернатор Курской области сообщил об обстреле поселка Теткино с украинской стороны

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