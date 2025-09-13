Силы ПВО сбили 38 украинских беспилотников над Крымом и Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 38 украинских беспилотников над Крымом и Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, БПЛА были ликвидированы 13 сентября в период с 10:00 до 18:00. В частности, 31 дрон уничтожили в небе над Белгородской областью. Еще 7 дронов удалось перехватить на территории Республики Крым.

Ранее в ночь на 12 сентября средства ПВО сбили 221 вражеский беспилотник самолетного типа над российскими регионами. Больше всего дронов уничтожили в Брянской, Смоленской и Ленинградской областях – 85, 42 и 28 БПЛА соответственно. Еще 18 беспилотников сбили в Калужской области, 14 – в Новгородской, по девять – в Орловской области и Московском регионе.

Еще семь БПЛА были ликвидированы в Белгородской области, по три – в Ростовской и Тверской областях, а также еще по одному – в Псковской, Тульской и Курской областях.