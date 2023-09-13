На 24-м км МКАД затруднено движение из-за ДТП с грузовиком

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внешней стороне 24-го километра МКАД, около развязки с Каширским шоссе, произошла авария с участием грузового автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что водитель большегруза не справился с управлением, в результате чего совершил разворот и въехал в отбойник, разделяющий внешнюю и внутреннюю сторону МКАД.

В данный момент на месте аварии работают оперативные службы города, которые уточняют обстоятельства ДТП и информацию о возможных пострадавших.

В Дептрансе предупредили автомобилистов, что в районе аварии движение затруднено.

Ранее грузовик и пассажирская газель столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Динском районе на Кубани, 12 человек получили травмы.

До этого ДТП с участием автомобиля такси и служебной машины ГИБДД произошло на Ленинском проспекте. В результате происшествия пострадал пассажир такси.