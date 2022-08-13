Работы по разбору завалов в месте обрушения дома в Омске завершены

08:30
Фото: ТАСС/Евгений Софийчук
Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил о завершении работ по разбору завалов после обрушения части пятиэтажного дома в Омске, пострадавших и погибших в результате происшествия нет.
"Съездили на место узнать, что известно к утру – завал полностью разобран, погибших нет. Сотрудники МЧС завершили его разбирать в 05:18", – написал он в своем телеграм-канале.
При этом территория остается огороженной, на месте работают специалисты, оценивается состояние дома.
По словам главы региона, решение о повторной возможности запустить жильцов в дом за вещами будет принято около 09:00.
Часть пятиэтажного жилого дома обрушилась в Омске 12 августа. Общая площадь обрушения составила 200 квадратных метров. В результате из дома эвакуировали 40 человек. По предварительной информации, причиной обрушения стало ветхое состояние дома.
Начальник главного регионального управления МЧС Владислав Колодинский рассказал, что вторая сторона жилого дома находится в аварийном состоянии и также может обрушиться. По его словам, возле второй части здания все оцепили.
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