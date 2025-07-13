Памятный бюст погибшего генерала Кириллова открыт в Костроме

Фото: телеграм-канал "Сергей Ситников"

Церемония открытия памятного бюста генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего в результате теракта в декабре прошлого года, прошла на территории военной академии в Костроме. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Сергей Ситников.

Глава Костромской области назвал генерала другом и соратником, с которым был знаком в тех пор, как тот принял руководство академией, где с его приходом начались радикальные изменения.

"Он (Кириллов. – Прим. ред.) открылся не просто как талантливый, но еще и как смелый руководитель. Точно так же он показал себя, приняв под свое руководство войска РХБ защиты. Везде, где он служил и работал, происходили уникальные, очень добрые, полезные и нужные для страны изменения", – указал Ситников и поблагодарил всех, кто сохраняет память о погибшем.

На церемонии открытия бюста также присутствовал президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. По его словам, Кириллов был талантливым руководителем, пытливым ученым, неравнодушным человеком, а также патриотом своей страны.

" <…> Этот бюст будет напоминанием о том, какой великий человек был рядом с нами", – добавил он.

В музее военной академии РХБ защиты также создана отдельная экспозиция с рабочим кабинетом генерал-лейтенанта. Там расположены стол, фотографии из семейного архива, блокнот и личные вещи Кириллова.

"Сослуживцы отмечают, что такого пустого стола у генерал-лейтенанта никогда не было. Под рукой всегда находилось множество книг и документов. Он будто старался успеть сделать как можно больше для своей страны", – подчеркнул Ситников.

Кириллов и его помощник погибли из-за взрыва 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Его фигурантами стали Ахмаджон Курбонов, Рамазан Падиев и Батухан Точиев (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В ходе допроса Курбонов рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы, по заданию которых он изготовил взрывное устройство и установил на самокат, который оставил возле подъезда офицера. Затем он привел устройство в действие.

Падиев и Точиев, по данным СК, арендовали для Курбонова комнату в подмосковном хостеле, где исполнитель теракта должен был укрыться.