13 июля, 15:37Происшествия
Ракетная опасность объявлена на юго-западе Херсонской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В Скадовском муниципальном округе в юго-западной части Херсонской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
По его словам, оперативные службы приведены в повышенную готовность. Сальдо призвал местных жителей соблюдать спокойствие и быть внимательными.
Ранее восемь мирных жителей получили ранения при обстреле украинскими войсками города Шебекино в Белгородской области. Госпитализировали четырех человек.
Трое пострадавших продолжат лечение амбулаторно, еще одна женщина от госпитализации отказалась.
За прошедшую ночь российская система ПВО уничтожила и перехватила четыре украинских беспилотника над Ростовской, Белгородской и Курской областями.
В частности, два дрона перехватили над территорией Ростовской области, один – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области.