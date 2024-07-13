Ракетная опасность объявлена на юго-западе Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Скадовском муниципальном округе в юго-западной части Херсонской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

По его словам, оперативные службы приведены в повышенную готовность. Сальдо призвал местных жителей соблюдать спокойствие и быть внимательными.

Ранее восемь мирных жителей получили ранения при обстреле украинскими войсками города Шебекино в Белгородской области. Госпитализировали четырех человек.

Трое пострадавших продолжат лечение амбулаторно, еще одна женщина от госпитализации отказалась.

За прошедшую ночь российская система ПВО уничтожила и перехватила четыре украинских беспилотника над Ростовской, Белгородской и Курской областями.

В частности, два дрона перехватили над территорией Ростовской области, один – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области.