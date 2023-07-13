Число пропавших без вести после подтоплений на Кубани вновь увеличилось до 4 человек

Фото: телеграм-канал "МЧС КУБАНИ"

Число пропавших без вести после подтоплений в Краснодарском крае вновь увеличилось до четырех человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения четырех местных жителей во время непогоды. В четверг, 13 июля, спасатели обнаружили тела двоих пропавших без вести. Однако позже стало известно еще о двух пропавших.

"Кроме двух найденных погибших, сейчас без вести пропавшими числятся четыре человека", – говорится в сообщении.

Региональный оперативный штаб информировал о сходе воды со всех подтопленных дворов и зданий в Туапсинском районе. В пострадавших от наводнения населенных пунктах приступили к расчистке территорий и работам по восстановлению объектов.

В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях был введен режим ЧС на фоне ливней. В этой связи местные власти запретили купаться на курортах Туапсинского района до 19 июля.

В общей сложности из-за дождей было подтоплено порядка 650 домов в 11 населенных пунктах, из них в 250 домовладений зашла вода.

Число подтопленных дворов и домов в Туапсинском районе на Кубани выросло до 650