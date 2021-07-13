Администратор отеля в Геленджике рассказал о первых минутах после взрыва

12:45
Фото: ТАСС/пресс-служба администрации Геленджика
Администратор отеля в Геленджике, находящегося неподалеку от гостиницы, в которой произошел взрыв, рассказал о первых минутах после происшествия. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
По его словам, взрывная волна оказалась достаточно сильной, чтобы ее можно было почувствовать на расстоянии около 100 метров от места ЧП.
"Я живу в метрах 100 от них по диагонали, так сказать. У меня на третьем этаже весь дом пошатнуло. <... > Я уже не спал. Сильный взрыв был", – сообщил мужчина.
Утром стало известно, что в частной четырехэтажной гостинице на улице Советской произошел взрыв. На место оперативно прибыли экстренные службы и скорая помощь. Также к гостинице отправились следователи.
После произошедшего из здания отеля эвакуировали 50 человек. Всего к ликвидации последствий привлекли 40 человек и 14 единиц техники.
Мэр Геленджика Алексей Богодистов подтвердил гибель одного человека. Он рассказал, что при гостинице есть небольшой магазин, в нем и произошел взрыв бытового газа. Он добавил, что ЧП произошло на цокольном этаже.
В МЧС подтвердили взрыв газа в гостинице в Геленджике и гибель одного человека
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