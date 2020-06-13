В Москве скончались 50 пациентов с коронавирусом

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В столице за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб.

"В Москве скончались 50 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – заявили в Оперштабе.

Всего, по сведениям Оперативного штаба, в городе умерли 3281 человек, у которых был подтвержден COVID-19.

Как ранее заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, говорить о полной победе над коронавирусоной инфекцией и необходимости снятия ограничений в регионах еще рано. По его словам, ситуация в целом является управляемой, однако в каждом субъекте необходимо учитывать определенные местные факторы.

Кроме того, россиянам рассказали, как распознать признаки второй волны COVID-19. Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев пояснил, что коронавирусную инфекцию отличает от других вирусов большая заразность, однако с течением времени это качество будет постепенно ослабевать.