ДТП в ТиНАО произошло после опасного маневра водителя легковушки

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ДТП с участием рейсового автобуса в ТиНАО произошло после опасного маневра водителя легкового автомобиля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на "Мосгортранс".

Авария случилась около 13:00 в районе дома № 10 по Калужскому шоссе. По предварительной информации, водитель машины пытался повернуть из второго ряда, не уступив автобусу маршрута № 600.

В настоящее время в районе ДТП движение перекрыто. Об инциденте Москве 24 рассказал очевидец.

"Легковая машина отъезжала и повернула налево. А по противоположной стороне двигался синий автобус городской и прям в правый бок протащил легковушку, и поднял на столб. Там машина на две части развалилась, вертолет прилетел, людей грузят в машины скорой помощи. Три пенсионерки в салоне находились и мужчина за рулем. У одной женщины открытый перелом ноги, кровь хлещет. От Калужского шоссе в сторону Киевского все перекрыто", – рассказал он.

Число пострадавших уточняется. В столичном управлении ГИБДД ГУ МВД ранее отмечали, что пострадали четыре человека. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

В московском департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности добавили, что экипаж дежурного санитарного вертолета МАЦ эвакуировал с места ДТП в поселении Мосрентген пострадавшую женщину. Ее направили в специализированное лечебное учреждение города.

