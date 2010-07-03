Свидетель по делу Кокорина и Мамаева пострадала при падении из окна

Свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова пострадала при падении из окна в Праге, сообщает Агентство "Москва".
11 мая ей сделали несколько операций, состояние девушки оценивают как критическое. "Сделали несколько операций и сейчас ее ввели в состояние искусственной комы. Насколько я понимаю, сейчас родственники объявили сбор средств", – рассказал источник.
Бобкова выступала свидетельницей обвинения в суде. Она рассказала, как отдыхала с друзьями в клубе "Эгоист", а потом присоединилась к спортсменам.
Она оправдывала нападение Кирилла Кокорина, заступившегося за брата в конфликте с водителем Виталием Соловчуком. Бобкова подчеркнула, что если бы потерпевший оскорбил ее сестру, то она его "убила бы". Тем не менее она заявила в суде, что расплакалась от жалости к получившему несколько ударов водителю и легла сверху, прикрыв его своим телом, "чтобы все закончилось".
8 мая Кокорину назначили год и шесть месяцев колонии общего режима. Мамаев получил год и пять месяцев лишения свободы. Брату нападающего "Зенита" Кириллу Кокорину предстоит год и шесть месяцев колонии, детскому тренеру Александру Протасовицкому – год и пять месяцев.
В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в кафе в центре Москвы устроили драку с посетителями – главой департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным. Медики диагностировали у Пака закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки. В тот же день футболисты у гостиницы "Пекин" избили водителя ведущей Первого канала Соловчука.
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