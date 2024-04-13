Власти выясняют мотивы бросившего емкости с ЛВВ у владимирского правительства

Фото: телеграм-канал Mash

Мотивы злоумышленника, бросившего емкости с легковоспламеняющимися веществами (ЛВВ) у здания правительства Владимирской области, выясняются. Об этом заявил в своем телеграм-канале губернатор Александр Авдеев.

Авдеев отметил, что 13 апреля преступник бросил в здание владимирского правительства и припаркованный на стоянке частный автомобиль емкости с ЛВВ. Злоумышленника задержали на месте. В результате происшествия никто не пострадал.

По словам губернатора, преступник также намеревался повредить служебный автомобиль, но ему в этом помешал водитель.

"Спасибо правоохранительным органам и ГУ МЧС за быстрое реагирование", – прокомментировал Авдеев.

Губернатор также выказал благодарность и уважение водителю Спецавтохозяйства Александру Максимову. Автомобилист не только спас машину, но и попытался задержать преступника.

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