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Москва 24

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Общество

05:37

Въезд в Вязьму ограничили из-за подозрения на коронавирус у 86 человек

происшествия общество безопасность

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Администрация Смоленской области ограничила въезд в Вязьму, передает РИА Новости.

Как заявил глава региона Алексей Островский, исключение составят врачи, сотрудники МЧС и иных ведомств, которые обеспечивают безопасность и охрану здоровья граждан.

10 апреля в Вязьме при обследования работников и постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов у одного человека нашли COVID-19, еще у 86 также подозревают вирус.

Всего тестирование прошли 306 человек. Пациентов с положительным предварительным диагнозом изолировали. Дом-интернат поставили на карантин.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 15 770 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период выявлено 130 летальных исходов, выздоровел 1 291 человек.

11 апреля Сергей Собянин заявил, что для поездок по Москве и области на личном и общественном транспорте вводятся пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

Число заразившихся COVID-19 в Москве за сутки выросло на 1 306 человек

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