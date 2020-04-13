Въезд в Вязьму ограничили из-за подозрения на коронавирус у 86 человек

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Администрация Смоленской области ограничила въезд в Вязьму, передает РИА Новости.
Как заявил глава региона Алексей Островский, исключение составят врачи, сотрудники МЧС и иных ведомств, которые обеспечивают безопасность и охрану здоровья граждан.
10 апреля в Вязьме при обследования работников и постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов у одного человека нашли COVID-19, еще у 86 также подозревают вирус.
Всего тестирование прошли 306 человек. Пациентов с положительным предварительным диагнозом изолировали. Дом-интернат поставили на карантин.
На сегодняшний день в стране зарегистрировано 15 770 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период выявлено 130 летальных исходов, выздоровел 1 291 человек.
11 апреля Сергей Собянин заявил, что для поездок по Москве и области на личном и общественном транспорте вводятся пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.
Число заразившихся COVID-19 в Москве за сутки выросло на 1 306 человек
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