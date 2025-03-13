Минздрав Ульяновской области начал проверку данных о смерти ребенка в больнице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Министерство здравоохранения Ульяновской области начало проверку информации о смерти ребенка в Кузоватовской районной больнице, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"13 марта в соцсетях было размещено сообщение о смерти ребенка в Кузоватовской районной больнице. По информации профильного ведомства, по данному факту проводится проверка. Ситуацию взяла на личный контроль министр здравоохранения Ульяновской области Мария Шалягина", – сказано в сообщении.

Кроме того, после сообщений о смерти ребенка начались следственные мероприятия.

По информации РИА Новости, местные телеграм-каналы опубликовали информацию о том, что в поселке Кузоватово умерла семилетняя девочка.

Ребенку стало плохо 6 марта, родители вызвали медиков. Девочку госпитализировали, однако в этот же день отправили домой. 7 марта состояние ребенка ухудшилось, и ему вновь потребовалась госпитализация. Вскоре девочка скончалась.

В воскресенье, 9 марта, в Омске умерла 15-летняя учащаяся школы № 144, которая, по предварительным данным, несколько дней лечилась дома от инфекционного заболевания.

Согласно информации областной прокуратуры, 6 марта родители девочки из-за ее болезни и повышения температуры обратились к врачам. Ей оказали помощь, но, несмотря на это, она умерла в результате появившихся осложнений.

Ранее трехмесячный ребенок умер в семье из поселка Красная Сопка в Красноярском крае, где от отравления в сентябре 2024 года погибли четверо детей. Тело обнаружила в кроватке его мать. Следов насильственной смерти не было, причиной гибели могла стать асфиксия из-за рвотных масс.