В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

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На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. На фоне этого губернатор региона Александр Гусев призвал сохранять спокойствие.

"Силы ПВО наготове. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России", – написал глава области в своем телеграм-канале.

Он также призвал жителей региона быть готовыми оперативно перейти в комнату без окон. При нахождении на улице Гусев посоветовал спрятаться в здании, парковке или подземном переходе.

За последние сутки российские системы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили свыше 40 воздушных целей на территории Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших и значительных повреждений нет.

Ранее мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал, что на остеклении некоторых домов, кровле и заборе в Советском районе города были зафиксированы повреждения после многочисленных атак беспилотников. Он уточнил, что 13 марта были обнаружены незначительные повреждения на отделке и остеклении некоторых домов в СНТ. Кстенин подчеркнул, что специалисты устранят все повреждения.



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