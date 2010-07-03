Подозреваемых в разбойном нападении и изнасиловании задержали в Москве

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали в Москве троих подозреваемых в разбойном нападении на квартиру и изнасиловании двух женщин, которые там проживали. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

12 марта в полицию обратились две женщины, которые сообщили о том, что трое неизвестных проникли в квартиру на улице Кунцевская. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники украли личные вещи женщин и изнасиловали их.

"Преступники скрылись, причинив материальный ущерб на общую сумму 131 тысяча рублей", – сказал собеседник агентства.

Правоохранители задержали троих подозреваемых в тот же день. Возбуждено уголовное дело о разбое, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

В ГУ МВД РФ по городу агентству подтвердили информацию о задержании подозреваемых.